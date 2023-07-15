فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

يصادف اليوم العالمي لمهارات الشباب في الخامس عشر من يوليو من كل عام، وهدف الاحتفال بهذا اليوم هو التركيز على أهمية تطوير مهارات الشباب ونصائح تساعدهم على الإستمرارية، وتمكينهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمعات المحلية والعالمية.

نصائح تساعد الشباب على الإستمرارية



وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الشباب على الاستمرار في تطوير مهاراتهم:

1- تحديد الأهداف: يجب على الشباب تحديد أهدافهم ومحاولة تحقيقها، والعمل على تحديث هذه الأهداف بانتظام لتحافظ على الحافز والاندفاع.

2- التحدث مع الخبراء: يمكن للشباب الحصول على النصائح والاتجاهات من الخبراء في مجالاتهم التي يرغبون في تطويرها، وذلك من خلال القراءة والبحث وحضور الندوات وورش العمل.

3- العمل على تطوير مهارات جديدة: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال تعلم مهارات جديدة، والتي يمكن أن تساعدهم في التقدم في حياتهم الشخصية والمهنية.

4- توسيع دائرة المعارف: يجب على الشباب توسيع دائرة معارفهم والتعرف على ثقافات ومجتمعات جديدة، وذلك من خلال السفر والتعلم عن طريق الإنترنت والتواصل مع أشخاص مختلفين.

5- الحفاظ على الانفتاح الذهني: يجب على الشباب الحفاظ على الانفتاح الذهني والاستعداد لتعلم أشياء جديدة، والتعامل مع التحديات والصعوبات بروح إيجابية.

6- الاستمتاع بالعمل: يجب على الشباب الاستمتاع بالعمل الذي يقومون به، والتعلم بشغف وحماس، والتركيز على التحسين المستمر لمهاراتهم.

7- الاستمرار في التدريب والتعلم: يجب على الشباب الاستمرار في التدريب والتعلم، والعمل على تحسين مهاراتهم بشكل دوري، وإيجاد فرص للتعلم والتدريب دائمًا.

هذه بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الشباب على الاستمرار في تطوير مهاراتهم، والوصول إلى أعلى مستويات النجاح والإنجاز.