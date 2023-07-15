البداية بخماسية صن داونز| عبدالرحمن بكر يكشف كواليس أول فيديو على تيك توك

كشف عبد الرحمن بكر، مقدم محتوى على السوشيال ميديا، أنه سعيد بـفوز الأهلي على الزمالك في القمة 126، لافتا إلى أن الفريق دخل المباراة «مرتاح».

الفوز على الفارس الأبيض كان مطلوبا من أجل فرحة الجماهير

وقال “بكر”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن أجواء المباراة كانت مختلفة، موضحا أن الدوري انتهى مبكرا ولكن الفوز على الفارس الأبيض كان مطلوبا من أجل فرحة الجماهير.

وحول كواليس أول فيديو على التيك توك، أوضح أنه بدأ بعد تولي فيلر قيادة المارد الأحمر في 2019، عقب الهزيمة الكبيرة من صن داونز 5 مقابل لا شيء.

وأضاف عبد الرحمن بكر، مقدم محتوى على السوشيال ميديا، أن هذه الخسارة تكررت مرة ثانة ولكنها حلوة على قلبه لأنه أعقبها انتصارات وإنجازات عديدة.

وأوضح أنه خريج كلية زراعة قسم هندسة، ولكن شقيقته اقترحت عليه تصوير محتوى رياضي بالاشترك مع صديقه الذي يدرس الهندسة المدنية، مشيرا إلى أنه خلال أول فيديو كرر جملة 23 مرة.