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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة نجار أطاحت به سيارة بشبين القناطر

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة نجار لقي مصرعه إثر إطاحة سيارة مسرعة به أمام ورشته، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط السيارة مرتكبي الحادث وقائدها وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

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كان شخص قد لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر خلال تواجده يؤدي عمله أمام ورشة النجارة الخاصة به وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "خالد.د" 45 سنة نجار وتوفي أثناء إسعافه وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سيارة مسرعة أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة وسرعة ضبط المتهم بالواقعة والسيارة التي كان يقودها حيث يجري فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة بتحديد السيارة وخط سير هروبها وقائدها.

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