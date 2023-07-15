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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة الأهلي المحتملة بسعر في المتناول.. أرقام البرازيلي جوستافو سوزا

جوستافو سوزا
جوستافو سوزا

عاد اسم  البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، للارتباط بالانضمام إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لتقارير صحفية.

وكان جوستافو سوزا على رادار النادي الأهلي، في الشتاء الماضي، بطلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لكن المفاوضات تعطلت بسبب الأمور المالية للصفقة.

وانضم جوستافو سوزا  لنادي  جيونبك هيونداي، في صيف 2020، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

أرقام البرازيلي جوستافو سوزا:

ومنذ انضمامه إلى نادي جيونبك هيونداي، خاض جوستافو سوزا 126 مباراة في جميع المسابقات، سجل 51 هدف، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، خاض جوستافو سوزا 19 مباراة بقميص ناديه الكوري، سجل 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خلال مسيرته الكروية، خاص المهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما، 264 مباراة، سجل 85 هدفا وصنع 21.

وتبلغ القيمة التسويقية للبرازيلي جوستافو سوزا 900 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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