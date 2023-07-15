نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم السبت، بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي في مصر، وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان جديد: "نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية في مصر، ونحن نؤمن أن سد النهضة سيكون له فوائد كبيرة للجميع".

وأضاف: "احتياجات دول المنبع والمصب تتضاعف، بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يجعل من الضروري لمصر وإثيوبيا العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبنا".

وتابع رئيس الوزراء الاثيوبي في بيانه: "إن الحياة الكريمة عبر تواصلنا الدائم مع دول المصب وقيادتها، وهو انعكاس حقيقي لرغبتنا في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون".

وأشار إلى أنه من فوائد سد النهضة تخزين المياه من أجل مواسم الجفاف لجميع الدول المطلة على النيل، معربا عن تأكيده على التزام بلاده بالتعاون في المشاريع الحيوية مع دول نهر النيل.