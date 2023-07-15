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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يستضيف ورشة لتعريف الطلاب علي الذكاء الاصطناعي

مركز التوظيف بجامعة
مركز التوظيف بجامعة عين شمس

استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة جلسة فنية لشركة Etica Technology (شركة اتيكا) يوم الخميس الماضي، وقد حضر الجلسة حوالي 100 من طلاب جامعة عين شمس ينتمون لكليات حاسبات ومعلومات وهندسة وتجارة.

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية  الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتهدف الورشة التدريبية إلي تعريف الطلاب من مختلف المجالات علي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتقنية GPT3 ، وتدريبهم علي أدوات علوم البيانات وكيفية استكشاف مجالات الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك علي الوظائف المستقبلية.

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وغطت Etica جميع أساسيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ، بما في ذلك ماهية الذكاء الاصطناعي ، وما هو Chat GPT ، وما يستلزمه علم البيانات. وناقش الطلاب أيضًا الاختلافات بين عالم البيانات ومحلل البيانات، واستكشفوا أدوات علوم البيانات الشائعة مثل R و PowerBI و Python.

ويهدف مركز التوظيف بجامعة عين شمس إلى تطوير قدرات ومهارات طلاب الجامعة من خلال المشاركة النشطة في فرص مثل الجلسات الفنية التي تساعدهم على اكتساب نظرة ثاقبة في مختلف المجالات والصناعات والوظائف الوظيفية.

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