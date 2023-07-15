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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل الطلاب للمشروع الوطني للقراءة

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل منتسبي جامعة عين شمس للمشروع الوطني للقراءة من جميع كلياتها المشاركة في التدريب وذلك بمقر كلية التربية بجامعة عين شمس برعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد الكلية و الدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد المقصود رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين شمس وبتنسيق من الدكتور محمد الطاهر عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية.

وقد استمر التدريب في الفترة من 9 الى 13 يوليو 2023 ، والذي استهدف في برنامجه إكساب المشاركين المهارات القرائية اللازمة وصقل شخصياتهم القرائية الناقدة تأهيلا لهم للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة في نسخته المقبلة، واستمر البرنامج خمسة أيام بواقع ورشة تدريبية يوميا قدمها أساتذة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين شمس، وقد شارك في البرنامج عدد كبير من طلاب  كليات جامعة عين شمس والتي تمثلت في كليات التربية والآداب والعلوم والبنات والألسن والزراعة والتمريض.

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وقد أسفر البرنامج بعد انتهاء فعالياته وعمل الاختبارات اللازمة عن عشرة متميزين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي  من كليات التربية  والآداب والزراعة والذين أظهروا براعة في مهارات القراءة المتنوعة. ومن الجدير بالذكر أن  المشروع الوطني للقراءة بهدف الى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.

و في نهاية البرنامج التدريبي التقطت الصور التذكارية الجماعية ، وأكد المشاركون سعادتهم البالغة بفكرة التدريب الشامل لمهارات اللغة، ومدى الفائدة التي تحققت لهم ، شاكرين للجامعة حسن رعايتها للبرنامج التدريبي، ولكلية التربية حسن تنظيمها، ولقسم اللغة العربية بالكلية حسن التدريب والإشراف، والذي  يسهم  بدوره في التشجيع والمشاركة المجتمعية الداعمة للقراءة،  والتنمية المستدامة القرائية وتتوافق مع رؤية مصر 2030.

البرنامج التدريبي جامعة عين شمس منتسبي جامعه عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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