محمد ناصف يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية بمنشية القناطر

شهد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين بمنشية القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك يوم الجمعة الموافق 14يوليو2023 و ذلك بدعوة من النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

في بداية كلمته رحب الدكتور محمد ناصف بالحضور، ووجه الشكر للنائب أحمد رمزي على هذه الاحتفالية، وأضاف أن الشباب هم لسان الأمة الناطق عقلها المفكر ويدها البانية، وأن شباب التنسيقية درسوا بالداخل والخارج وجابوا العالم شرقا وغربا، ولديهم من الخبرات والتجارب الكثير فكل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد ناصف أن مصر تبنى بالعلم ،وما حدث في الثمان السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني ،وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهى مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

إن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع،وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية أن أكثر من 903 آلاف تحرروا من الأمية ،ويرجع هذا الإنجاز إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة التي أوجه إليها كل الشكر فالنجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك و التضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.



وأضاف أن الاتجاهات العالمية الحديثة تركز على محو الأمية الأسرية يعني ذلك أن كل أسرة أو مؤسسة بها متعلمين وغير متعلمين فكل متعلم يعلم غير المتعلم نستطيع القضاء على الأمية خلال عام، فالمصري لا يعجزه شيئ مصر تستطيع والقادم أفضل إن شاء الله.



وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الدكتور محمد ناصف، وتم تسليم الشهادات على المتحررين.

حضر الاحتفالية:

النائب / أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النائبة/ رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النائبة/ رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

محمد عبد الرحمن مدير عام فرع الهيئة بالجيزة .

إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة.

أحمد عبد الموجود مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة.

عادل نجاح مدير إدارة منشية القناطر.

