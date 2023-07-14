رئيس جامعة حلوان يستقبل الملحق الفني للتعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات بالقاهرة

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين مصر ودولة الإمارات، وضرورة تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية، وأشار إلى أن جامعة حلوان ملتزمة بتطوير برامجها التعليمية وتوفير فرص للتبادل الأكاديمي مع الجامعات العالمية المرموقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة حلوان بالأستاذة إيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون، وتأتى هذه الخطوة لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين الجامعة والملحقية.

وصرح الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان أن اللقاء ناقش عدة مجالات تسهم فى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث العلمي والتعليم.

من جانبها، أعربت الأستاذة إيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، عن سعادتها بزيارة جامعة حلوان، مشيدةً بالتقدم الذي تحقق في مجال التعليم والبحث العلمي في جامعة حلوان، وأكدت على استعداد ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات لتسهيل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

يعد هذا اللقاء خطوة هامة في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى فتح أبواب جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.



وبدوره قدم الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين، عرض توضيحي لمناقشة بحث سبل تطوير العلاقات بين جامعة حلوان وملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا، وتم التعرف على أهم الاتفاقيات التعليمية والشراكة بين جامعات الإمارات والمؤسسات ودور الملحقية، ومناقشة التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الجامعة لطلاب دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تم عرض أهم البرامج المميزة بكليات الجامعة بمرحلة البكالوريوس، وكذلك أهم برامج الدراسات العليا التي أنشئت حديثاً ببعض كليات الجامعة، وتوضيح التصنيفات الدولية للبرامج التخصصية بجامعة حلوان.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، الدكتور احمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين، الأستاذة فريدة هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا.