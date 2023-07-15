"القسام" تعلن تفجير عبوة "شواظ 1" في آليات للاحتلال خلال عدوانه الأخير على جنين

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) في الضفة الغربية، عن إدخال عبوة "شواظ 1" الخارقة للدروع للخدمة العسكرية.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب تلقته "قدس برس" اليوم السبت:"إن مهندسيها فجروا إحدى العبوات في آليات العدو المتوغلة خلال الاقتحام الأخير لمخيم جنين"، لافتةً إلى أنها ذات قدرة تدميرية عالية.

وأكدت "القسام" أن مهندسيها في وحدة الهندسة، يواصلون العمل ليلا ونهارا لإنتاج أكبر عدد من العبوات وتطوير نماذج جديدة منها".

وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل جندي إسرائيل خلال عدوانه الأخير على مخيم جنين في 3 يوليو الحالي، في حين يرى مراقبون أن عدد القتلى والجرحى بين جنود الاحتلال أكبر من ذلك بكثير، نظرا لسياسة التكتم على الخسائر التي يتبعها.