تطبطب.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة المثيرة للجدل غدا

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أولى أغانيه الجديدة التى يعتزم طرحها على مدار فصل الصيف، وتحمل الأغنية المقرر طرحها غدا الأحد أسم تطبطب.

الأغنية الجديدة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح صور من كواليس التصوير وظهر فيها رمضان بصحبة مجموعة من الفتيات داخل غرفة النوم.

ونشر رمضان منذ قليل أول برومو للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: مش لاقي الإيد اللي تطبطب .. بكرا أول صواريخ الصيف.

موديل كليب محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان صورة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام أثارت جدلا كبيرا بسبب ظهوره من كليبه الجديد .

وقد أثارت الفتيات المشاركات بالأغنية جدلا كبيرا بسبب ملابسهن العارية وأوضاع التقاط الصور حيث ظهرت الفتيات المشاركات بالأغنية بالتوب كروب والهوت شورت واخري ارتدت فستانا عاريا جدا

كما جرى التقاط الصور بطريقة غير لائقة حيث ظهر في أحدي المشاهد بالكليب محمد رمضان نائما بروب ستان عاري وفي أحضانه ٣ فتيات بملابس مثيرة وطالب العديد من المتابعين بمسح الصور غير اللائقة.

محمد رمضان ينتظر عرض فيلم ع الزيرو

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم على الزيرو مجموعة صور لابطال العمل من الكواليس ترويجا للفيلم.

وحددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيزو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، أواخر شهر يوليو موعدا لطرحه فى السينمات .

العدل جروب تعلن موعد عرض ع الزيرو

كانت "العدل جروب" أصدرت بيانا بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو) ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت سوف يتم الإعلان عنه إن شاء الله.".

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.