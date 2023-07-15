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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية .. مصرع ربة منزل وابنتها صعقا بالكهرباء بالمحلة الكبرى

إسعاف لنقل الضحية
إسعاف لنقل الضحية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما صعقا بالكهرباء، داخل شقتهما السكنية في منطقة العلو التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

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تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغًا من الأهالي، يفيد بمصرع ربة منزل وابنتها صعقا بالكهرباء داخل شقتهم السكنية بمنطقة العلو التابعة لدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارتي إسعاف إلى محل الحادث.

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تبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع ربة منزل تدعى "ميادة محمود" وتبلغ من العمر 25 عاما، وابنتها وتدعى "بسمه إيهاب" وتبلغ من العمر عاما ونصف، إثر إصابتهما بصعق كهربائي ناتج عن غسالة الملابس، وأنه أثناء غسيل الأم الملابس داخل الغسالة الكهربائية، تعرضت لصعق كهربائي، وحال ذهاب ابنتها إليها، لفظا أنفاسهما الأخيرة ولم يتمكن أحد من انقاذهما.

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وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المحلة الكبرى، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتم التصريح بدفنهما.

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