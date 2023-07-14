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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحصيل 43 ألف جنيه.. أمن الغربية يحرر 324 مخالفة مرورية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  314 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما أسفرت الحملة،  عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 43 ألفا و820 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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