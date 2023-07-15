بعد ملايين عيد الأضحى .. منافسة شرسة لـ 4 نجوم في دور العرض

تستقبل دور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة القادمة مجموعة كبيرة من الأفلام المختلفة، بعد انتهاء موسم عيد الأضحى 2023 وحصد كثير من الإيرادات، حيث تجاوز إيرادات عيد الأضحى ما يقرب من 110 ملايين جنيه فى منافسة كبيرة ضمت أفلام ، بيت الروبي وتاج والبعبع ومستر إكس.

فيلم مرعي البريمو





أما موسم الصيف فيتوقع له الجميع حصد المزيد من الإيرادات لكونه يشهد منافسة قوية بين كبار النجوم وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي الذي يستعد لطرح فيلمه الجديد مرعي البريمو وتحديدا يوم 2 أغسطس المقبل.





تفاصيل فيلم مرعي البريمو

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول من العمل المقرّر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

فيلم ع الزيرو

كما يستعد أيضا النجم محمد رمضان أن يخوض هذا الموسم بفيلمه الجديد ع الزيرو" بعد خروجه من موسم عيد الأضحى لظروف إنتاجية.





وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الدعائى له استعداد لطرحه نهاية شهر يوليو الجاري، وظهر فى البرومو تفاصيل شخصية محمد رمضان التى يجسدها فى الفيلم وهي عبارة عن شخص يفقد زوجته ويحاول أن يعتني بأولاده إلا أنه يقع فى العديد من المشاكل والصدمات التى تجعله ينحرف عن الطريق السليم.

أبطال فيلم ع الزيرو



فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم مطرح مطروح

وأيضا من الأفلام التى تم الإعلان عن طرحها فى هذا الموسم فيلم الفنان محمود حميدة مطرح مطروح للمنتج محمد السبكي .





الفيلم يتم طرحه يوم 19 من شهر يوليو الجاري ويشمل الكثير من النجوم بجانب محمود حميدة ومنهم كريم عفيفي وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني ومن تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.







فيلم البطة الصفرا

كما يستعد أيضا كل من غادة عادل ومحمد عبد الرحمن لطرح فيلمهما الجديد البطة الصفرا ضمن موسم الصيف حيث بدأ الثنائى بالترويج للفيلم على صفحاتهم الشخصية استعداد لطرحه.



أبطال البطة الصفرا



ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

أغاني فيلم البطة الصفرا

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاث كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاث بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

محمد إمام لم يستقر على طرح أبو نسب

أما فيلم الفنان محمد إمام والذى يحمل اسم أبو نسب لم يستقر حتى الآن على طرحه سواء فى موسم الصيف الحالى أو موسم رأس السنة الجديدة.



ويواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب، استعداد لعرضه نهاية فصل الصيف.



ويصور إمام خلال هذه الفترة داخل أحد الفنادق الخاصة، حيث إن المشاهد التى يقوم بتصويرها تجمعه بالفنانة ياسمين صبري وماجد الكدواني بطلي العمل.



تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.