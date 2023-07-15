في قرية بالغربية | زواج نجم الأهلي .. صور

شهدت قرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم إقامة مأدبة غداء لزفاف الشاب كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني، بمسقط رأسه بذات القرية.



كما حرص لاعب النادي الأهلي على التقاط صور سيلفي مع زملائه من الشباب وعدد من مشايخ القرى والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وحددت أسرة اللاعب موعد بدء الاحتفالية في الساعة 5 مساء بحضور محبي وزملاء ابنهم وعدد من مشايخ القرى المجاورة.



كريم فؤاد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لإجراء رحلة علاجية عقب مشاركته في المنتخب الوطني والنادي الأهلي في تصفيات البطولات الأفريقية.

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