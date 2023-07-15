بن والاس: بحلول عام 2030 سنجد أنفسنا في وضع الحرب الباردة

حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، من الحروب المستقبلية، مشيرًا إلى زيادة عدوانية بكين في بحر الصين الجنوبي وتهديد روسيا المستمر.

وعبر والاس في تصريحات لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية، عن مخاوفه من الحروب المستقبلية، قائلًا "قرب نهاية العقد، سيكون العالم أكثر انعدامًا للأمان والأمن. أعتقد أننا سنجد أنفسنا في صراع. سواء كان الصراع باردًا أو دافئًا، أعتقد أننا سنكون في موقف صعب".

واستشهد بالوضع في الصين و"الانهيار التام للسياسة في المحيط الهادئ" والتهديد الروسي المستمر، مضيفًا: "قد تجد نفسك بحلول عام 2030 في وضع الحرب الباردة".

ولفت إلى أن بكين تزداد عدوانية في بحر الصين الجنوبي، فيما يقوم الأسطول البحري الروسي بمناورات عدائية للغاية.

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن العقيدة الروسية لاستخدام الأسلحة النووية مصدر قلق لنا.