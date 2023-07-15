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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: بيل جيتس يسعى لخفض درجة حرارة الأرض بـالطباشير

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  أوروبا تعاني بصورة كبيرة من ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الحالية ، مشيرًا إلى أن البنية التحتية في أوروبا مخصصة لمواجهة درجة البرودة العالية، وليس درجة الحرارة المرتفعة، ولذلك هناك بعض الطرق لم تتحمل درجة الحرارة ، وقامت بالذوبان، معقبًا: "حاسس إن كوكب الأرض عايز ينفجر" .


وتابع  "الديهي"،  خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن  بيل جيتس لديه فكرة في تقليل درجة حرارة الشمس من خلال استخدام العلم،  حيث قام بالاستعانة  بالطباشير، ووضعه في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى عتمة تحجب أشعة الشمس، مما يساهم بصورة كبيرة في خفض الحرارة، مشيرًا إلى أن فكرة بيل جيتس نجحت وبدأت في التطبيق، وهي محاولة من العلماء لإنقاذ الكوكب بأكمله. 


وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر سلبًا على الزراعة بأرقام خيالية، مشيرًا إلى أن الموجات الحارة تنتقل إلى شمال إفريقيا، وبدأت المغرب في اصدار انذار من مخاطر الوفيات بسبب ارتفاع الحرارة، خاصة بين المسنين. 


 ولفت إلى أن  ارتفاع درجة الحرارة سيساهم في انخفاض إنتاج القمح بنسبة 10% خلال 2025، ولذلك على مصر ان تأخذ هذا الأمر في الاعتبار، والتوسع في زراعة القمح، وانخفاض كمية حصاد الذرة بنسبة 40%، وهذا يعني ارتفاع أسعار الأعلاف، ولذلك هناك ضرورة للبحث عن البدائل.
 

التوسع في زراعة القمح الإعلامي نشأت الديهي ارتفاع الحرارة الحرارة المرتفعة البنية التحتية ارتفاع درجة الحرارة

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