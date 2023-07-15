الأوبرا تطلق المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف

تجملت الأمسية الأولى من المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المسرح المكشوف الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمونولوج من فات قديمه تاه لفريق استوديو العاصمة رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع اوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر واداء نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي .

وخلاله وبأداء كوميدى ومشاهد تمثيلية متتالية انتزعت اعجاب الجمهور قدم الفريق معالجات لمجموعة من القضايا الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى منذ عقود تجسدت فى عدد من الاستكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التى خلدتها ذاكرة الفن ورسمها نجومها الاصليين باللونين الابيض والاسود فاكتسبت عراقة الماضى وتنسمت برائحة الذكريات كان منها عيب اعمل معروف - أما انت جرئ - ادي العيش لخبازه لـ ثريا حلمى ، نبوية - ما تستعجبش - عيني علينا يااهل الفن - شوشو و لولو - عريس الغفلة - مراتى نساية - العقلاء - الدنيا ليه متعبة - قول لى يا صاحب السعادة لـ اسماعيل ياسين ، الراجل دا ح يجنني لـ صباح وفؤاد المهندس ، قلبى يا غاوى لـ شويكار وفؤاذ المهندس ، عاوز اروح لـ سعاد مكاوى واسماعيل ياسين ، نبوية لـ محمود شكوكو ، الحب بهدلة لـ شكوكو واسماعيل ياسين.

بالإضافة إلى احنا الثلاثة لـ شادية وشكوكو واسماعيل ياسين ، يحيا الفول لـ نعيمة عاكف ، ياسلام علي حبي وحبك لـ شادية وفريد الاطرش وغيرها .