بيومي فؤاد يوجه رسالة لنادي الزمالك بعد خسارة مباراة القمة| فيديو

علق الفنان بيومي فؤاد، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدا أن "نادي الزمالك لو خسر من ريال مدريد؛ هيدور على أسباب غير إنه كان سيء في المباراة".

وأضاف بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،: "لو الزمالك قال إنهم اتغلبوا عشان الفريق المنافس كان أفضل؛ أقسم بالله هيروحوا في حتة تانية".

وأكمل بيومي فؤاد: "الموضوع بسيط، فرقة بتلاعب فرقة، والفرقة اللي مش هتكسب؛ يبقا مش يومها، ليه بنعمل كده؟، نادي الزمالك فرقة كبيرة، وهيفضل طول عمره كبير، وهيفضل ند للنادي الأهلي، وكان الله في عون الزمالك، ومقدرين الظروف اللي فيها".