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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السفيرة منى عمر تكشف أهداف قمة نيروبي وأهميتها في هذا التوقيت

صدى البلد

كشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، عن أهداف القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، التي يشارك فيها الرئيس السيسي.

 وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم"،: إن الرئيس السيسي يتواجد انطلاقًا من رئاسة مصر لمنظمة «نيباد».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، :" الهدف من هذه القمة هو لقاء التجمعات الإقليمية الاقتصادية ومنها "SADC"، والكوميسا، لافتة إلي أن الهدف الأكبر هو الإسراع في إنهاء الإجراءات التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.

الإجراءات التنفيذية الإعلامي سيد علي أهداف القمة التجارة الحرة التجارة الحرة الافريقية التجمعات الاقليمية

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