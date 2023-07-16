برلماني: 57 ألف جمعية أهلية للمشاركة في التصدي لأزمات المجتمع

أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك إرادة سياسية لدعم جهود العمل الأهلي بكافة أشكاله سواء تنمية أهلية أو رعوية، مفيدا بأنه تجلى الاهتمام بالعمل الأهلي بأن الرئيس السيسي خصص عام 2022 للمجتمع المدني.

وأضاف النائب أحمد مقلد خلال حوار ببرنامج "التاسعة" مع يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، أن العمل الأهلي شارك في بناء الدولة الوطنية ووقف بجانبها على مدار عقود، ورأينا بناء مؤسسات وأزمات تصدى لها المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أنه في الوقت الحديث توجد قوانين تخرج من الزاوية التشريعية.

وتابع، “تخصيص عام 2022 للمجتمع المدني بداية هامة جدا تأخذنا للمشاكل التي تواجه العمل الأهلي وأهمية قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. لدينا 57 ألف جمعية اهلية ولكن لا يوجد بينها شكل من أشكال التنسيق في الجهود وهناك جمعيات تقدم نفس الخدمة ويتلقاها مستفيد واحد يتلقى نفس الخدمة”.