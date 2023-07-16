عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني يعتزم التنحي عن منصبه

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عزمه التنحي عن منصبه في التعديل الوزاري المقبل، مؤكدا بأنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة.

وقال بن والاس لصحيفة "صنداي تايمز" إنه لن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة، فيما أكدت الصحيفة بأنه أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك بقراره.

وأدى والاس دورا بارزا في جهود دعم أوكرانيا ضد روسيا، حيث طرحت بريطانيا اسمه لخلافة ينس ستولتنبرج في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، غير أنه لم يحصل على دعم الولايات المتحدة الحاسم لتولي المنصب.

انكماش اقتصاد بريطانيا بأقل من التوقعات في مايو

الجارديان: بريطانيا تدعو ولي العهد السعودي لزيارة رسمية

ووفق الصحيفة، لن يستقيل والاس قبل الأوان من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل سبتمبر.

ونفى بأن يكون اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، وراء قراره، موضحا بأن السبب هو إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر.

يذكر بأن والاس هو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في فترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك، فيما يحظى بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحا لتولي قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب.

وزير الدفاع البريطاني وزير الدفاع البريطاني بن والاس بن والاس وزير الدفاع بن والاس بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

سعر الذهب عيار 21 اليوم 16-7-2023

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

تحذير للملايين من مستخدمي واتساب.. يتم حظرك نهائيا في هذه الحالات

الأسوأ قادم .. الأرصاد تحذر من موجة حارة قياسية

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

انكماش اقتصاد بريطانيا بأقل من التوقعات في مايو

الجارديان: بريطانيا تدعو ولي العهد السعودي لزيارة رسمية

ترشيحاتنا

نهضة بركان بطلا لـ كأس المغرب على حساب الرجاء

دعاء أول محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة.. هذه الأحداث وقعت في هذا الشهر

ترميم أي قطعة أثرية.. الزراعة تنفي تجريف نباتات خلال تطوير حديقة الحيوان

وزير الدفاع البريطاني يعتزم التنحي عن منصبه

حكم عمل المقالب بقصد المزاح والضحك بين الأصدقاء.. دار الإفتاء تحذر

تحذير للملايين من مستخدمي واتساب.. يتم حظرك نهائيا في هذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير ياسمين عز.. ترتيب مكونات طبق السلطة والقيمة الغذائية

سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ