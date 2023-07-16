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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ترميم أي قطعة أثرية.. الزراعة تنفي تجريف نباتات خلال تطوير حديقة الحيوان

صدى البلد

نفي أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد من معلومات  حول تجريف النباتات والأشجار النادرة خلال تطوير حديقة الحيوان، مؤكدا :"كلام عاري عن الصحة، مفيدا بأن التحالف المصري المعني بتطوير الحديقة يركز على هذا الملف في أول أعماله.

وأضاف أحمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن التحالف اتفق مع مجموعة من خبراء الآثار سيدخلون الحديقة ويقومون بترميم أي قطعة أثرية.

وأشار إلى أن أول شيء سيتم عمله في تطوير الحديقة لجنة من الأثار تتابع وترمم أي حاجة فيها مشكلة لأنها مقتنيات لا تعوض.

 

وتابع، "كل ما هو أثري ونادر في حديقة الحيوان سيتم الحفاظ عليه وترميمه ومتابعته بشكل دوري، والوزير السيد القصير يؤكد باستمرار أن كل شيء نادر في الحديقة يتم الحفاظ عليه ولا إزالة أو تجريف لأي نباتات نادرة سواء حديقة الحيوان أو الأورمان".

 

استصلاح الاراضى الزراعة واستصلاح الأراضي المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامج التاسعة حديقة الحيوان تطوير الحديقة

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ترميم أي قطعة أثرية.. الزراعة تنفي تجريف نباتات خلال تطوير حديقة الحيوان

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