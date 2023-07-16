آية قرآنية فيها العجب.. رددها إذا حاصرتك الهموم ورحلت عنك الدنيا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدنيا دار ابتلاء وشقاء، وينبغي على الإنسان أن يستعين على ما ألم به وأصابه من الحزن والهم ومصائب الدنيا بالدعاء وذكر الله.

وأشارت في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الى ان من أصابه حزن أو غم وكرب ورحلت عنه الدنيا كلها وخسر كل شيء ولم يتبق له منها شيء، فعليه بالدعاء بترديد: «حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ»، هذا ما ورد بنصوص الكتاب العزيز وسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

دعاء المعجزات

(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وأرحمني ولا تبتليني وأرزقني وأكرمني من حيث لا أحتسب وأغفر لي )).



أدعية فيها العجب

1-لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

2-ربي إنى لما أنزلت إلي من خير فقير

3-ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين

4-لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

5-حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.