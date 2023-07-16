وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يطيب لي أن اغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص اعتزازي وتقديري بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين المولي عز وجل ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على سيادتكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف اللواء هشام آمنة: داعين الله عزل وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والإستقرار لتحقيق غذ أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ... سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم ... "وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".