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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تجارية القليوبية: قمة تنسيقية الاتحاد الأفريقي تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وأفريقيا

صدى البلد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة نيروبي، تعزز جسور الثقة مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت نقلة كبيرة وغير مسبوقة، في عهد الرئيس السيسي. 

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وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن تحسن الثقة ظهر بشكل ملحوظ، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، حيث بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة، بلغت مليارا و611 مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار.

وأضاف «الفيومي»، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة التنسيقية الأفريقية، تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة بشكل قوي وتزيد من حركة التبادل التجاري بين الدول. 

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة خلال الـ9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، شهدت العلاقات الأقتصادية والسياسية مع الدول الأفريقية، تحسن كبير، وعادت مصر للريادة بالمنطقة مرة أخري من خلال العديد من المشروعات المشتركة بكافة القطاعات الصناعية والتجارية، وذيادة الاستثمارات الأفريقية الفترة الأخيرة بشكل كبير وملحوظ.

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