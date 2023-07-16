نجم مانشستر سيتي ينتظر فرمان جوارديولا للانتقال إلى بايرن ميونخ

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، آخر تطورات اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني، بالتعاقد مع كايل ووكر، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيتحدث كايل ووكر إلى بيب جوارديولا الأسبوع المقبل حيث سيعود مانشستر سيتي إلى العمل”.

وأضاف:"ستكون محادثة ووكر مع جوارديولا حاسمة قبل القرار النهائي".

واختتم: “أعطى والكر الضوء الأخضر المبدئي لبايرن ميونيخ، ولا تزال هناك تفاصيل تحتاج إلى توضيح، أيضا لا يوجد اتفاق بين الناديين حتى الآن”.

ويمتد عقد كايل ووكر مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حتى 30 يونيو المقبل.

كايل ووكر ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم المنقضي (دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد).