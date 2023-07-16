عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مانشستر سيتي ينتظر فرمان جوارديولا للانتقال إلى بايرن ميونخ

بيب جوارديولا المدير
بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، آخر تطورات اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني، بالتعاقد مع كايل ووكر، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيتحدث كايل ووكر إلى بيب جوارديولا الأسبوع المقبل حيث سيعود مانشستر سيتي إلى العمل”.

وأضاف:"ستكون محادثة  ووكر مع جوارديولا حاسمة قبل القرار النهائي".

واختتم: “أعطى والكر الضوء الأخضر المبدئي لبايرن ميونيخ، ولا تزال هناك تفاصيل تحتاج إلى توضيح، أيضا لا يوجد اتفاق بين الناديين حتى الآن”.

ويمتد عقد كايل ووكر مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حتى 30 يونيو المقبل.
كايل ووكر ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم المنقضي (دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد).

بايرن ميونخ كايل ووكر مانشستر سيتي جوارديولا فابريزو رومانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح ل الأهلي

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية في أحداث سيدي براني

ترشيحاتنا

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب

التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023 .. تعرف عليها

ادعولها.. منشور مفاجئ لوالدة ميرنا هشام بعد شائعات تخلصها من حياتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

في نصف أكلات المصريين.. الأسبرتام يثير الجدل بعد تصنيفه مادة مسرطنة

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ