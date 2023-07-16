مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي .. تفاصيل حول انطلاق المرحلة الأولى والحدود الدنيا

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ تنسيق الجامعات 2023 ، الذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزاة التعليم العالي، إنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات وخاصة كليات القمة والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا .

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" ، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

وفي السطور التالية نوضح بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2022/2023 :



الكلية الحد الأدنى

طب المنصورة 387.0

طب سوهاج 386.0

هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

طب دمياط 386.0

طب الزقازيق 385.0

طب فاقوس 384.0

طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0

طب أسنان المنصورة 382.0

طب أسنان جنوب الوادي 382.0

طب الإسكندرية 382.0

طب بور سعيد 381.0

طب القاهرة 381.0

طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0

طب جنوب الوادي 380.0

طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

طب بنها 379.0

طب الاقصر 379.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

طب المنيا 378.0

طب أسنان الزقازيق 378.0

طب حلوان 378.0

طب أسنان كفر الشيخ 377.0

طب الفيوم 377.0

طب السويس 377.0

طب أسنان المنوفية 377.0

طب العريش 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 376.0

طب بني سويف 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375.0

طب أسنان الفيوم 375.0

طب أسنان السويس 375.0

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0

علاج طبيعي بنها 373.0

علاج طبيعي القاهرة 373.0

صيدلة سوهاج 373.0