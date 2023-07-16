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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كله ساقط| قصة رسوب طلاب طب أسيوط 2023

رسوب طلاب طب اسيوط
رسوب طلاب طب اسيوط 2023

أثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد تداول قصة رسوب طلاب طب أسيوط 2023 بعد إعلان النتيجة ، و ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير قصة رسوب طلاب طب اسيوط 2023

كشف الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط التفاصيل الكاملة لـ قصة رسوب طلاب طب اسيوط 2023 بعد إعلان النتيجة

رسوب طلاب طب اسيوط 2023

وقال  الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط : نتيجة الفرقة الأولى في كلية طب اسيوط 2023 ، أسفرت عن رسوب 60% من الطلاب .

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط : ، أن إجمالي عدد طلاب الفرقة الأولى في كلية طب أسيوط 2023 يبلغ 1207 طلاب ، رسب منهم 720 طالب “سقوط وغياب” منهم 339 من الطلاب من الوافدين من السودان ، وبذلك بلغت نسبة النجاح 40% ونسبة الرسوب 60%

وأوضح  الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط  ، أن كلية طب أسيوط من كليات الطب الكبرى على مستوى الجمهورية ، وبالتالي لابد ان يكون الامتحان جدير بقياس مستوى الخريج الذي سيعمل بالطب بعد ذلك 

رسوب طلاب طب اسيوط 2023

وأشار  الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط  ، إلى أنه لأول مرة هذا العام إلتحق بـ كلية طب اسيوط عددا من الاشقاء السودانيين ، بلغ عددهم 350 طالب رسب منهم 339 طالب ونجح 11 طالب فقط ، لعدم قدرتهم على الالتزام بالحضور منذ بدء العام الدراسي .

وأكد  الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط  ، أن امتحانات طب أسيوط 2023 لم تتغير بل تسير بنفس النظام منذ سنوات ، ولكن نسبة الرسوب هذا العام اعلى من العام الماضي .

ولفت  الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط  ، إلى أن من ابرز اسباب رسوب طلاب طب اسيوط 2023 ، هو ان هذه الدفعة هي نفسها دفعة الثانوية العامة 2022 التي انتشرت نسبة الغش وقت امتحاناهم ، وهذا الحصاد الطبيعي للغش .

وقال  الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط  : نسبة النجاح في طب اسيوط 2022 العام الماضي كانت 81% وهذا يؤكد ان ما حدث العام الحالي امر ليس معتاد 

ماذا سيحدث بعد رسوب طلاب طب أسيوط 2023 ؟

أكد الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط ، أنه يسمح للطلاب بعدأزمة رسوب طلاب طب أسيوط 2023 بدخول امتحانات الدور الثاني .

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط أنه بناءا على نتيجة الدور الثاني ، لو الطالب رسب في مادة أو مادتين سيسمح له بالصعود للفرقة الثانية بهذه المواد أما لو رسب الطالب في أكثر من مادتين فسوف يكون مصيره “إعادة السنة”

وقال الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط : أنه في أزمة رسوب طلاب طب أسيوط 2023 ، هناك طلاب رسبوا في مادة واحدة ، وطلاب رسبوا في مادتين ، وطلاب رسبوا في كل المواد .

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