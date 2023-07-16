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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تؤيد حكم اعدام المتهمين بربط صاحب فرن بالحبال حتي الموت

جنايات المحلة
جنايات المحلة

أصدرت  محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي اليوم حكما قضائيا بتأييد اعدام المتهمين بإنهاء حياة "هشام السمسار"صاحب مصنع مخبوزات وحلويات وموظف سابق بحي أول المحلة عقب إحالة اوراقهما إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي في اعدامهما.

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وكانت هيئة المحكمة قد سمعت أقوال المتهمين ومحامين الدفاع عنهم حيث طالبوا بتحويل القيد الوصفي للقضية من القتل العمد والتربص إلي قتل دفاعا عن النفس لافتين إلى أن المجني عليه اشتبك مع المتهمين، بسبب خلافات مالية بمكان محل العمل المشترك بينهم .

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وطلبت النيابة العامة توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين لما ارتكبوه في حق المجني عليه بربطه بالحبال برقبته وضربه حتي الموت؛ بسبب خلافات مالية ودوافع أسرية .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور الأهالي علي جثة هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وموظف سابق بحي أول المحلة 62 سنة جثة هامدة وبها علامات تعذيب  وتم عرضه علي الطب الشرعي .

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وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله  وبعرضهم علي النيابة اعترفوا بارتكاب الجريمة طمعا في أموال لدي الضحية .

واكد أحد المتهمين أن المجني عليه يعد زوج شقيقته وكثيرا ما تسبب في خلافات أسرية معه لعدم تكفله بعلاجها طوال رحلة زواج استمرت لمدة 15 سنة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وإحالة المتهمين للمحاكمة .

إحالة أوراق اعدام المتهم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اعدام المتهمين الدائرة الثالثة المجني عليه المحكمة النيابة العامة الي فضيلة المفتي تأييد إعدام هيئة المحكمة جنايات المحلة

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