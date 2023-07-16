محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم أسر الشهداء دراجات المبادرة الرئاسية.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ تسليم 16 دراجة لأسر الشهداء والجمهور ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك" التى أطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور عضو مجلس النواب، السيد شمس الدين، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

هنأ محافظ كفر الشيخ، أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية مؤكداً مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابى العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن من أجل أن تنعم مصر الغالية بالأمن و الأمان و قد تسلمت 16 أسرة من أسر الشهداء والجمهور الدراجات بديوان عام المحافظة.

وتابع: تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات واتاحة الفرصة لاستخدام وسائل التنقل النشط ضمن مبادرة " دراجتك صحتك " التى تدعم تقليل إستهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة.

جاء تسليم الدراجات ضمن مبادرة "دراجتك .. صحتك" بالدفعة الأولي للمرحلة الرابعة بديوان المحافظة، بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور حسام سالم، معاون مدير المديرية، وأحمد اليمانى العضو الفني.

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