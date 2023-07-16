عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم أسر الشهداء دراجات المبادرة الرئاسية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ تسليم 16 دراجة لأسر الشهداء والجمهور ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك"  التى أطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور عضو مجلس النواب، السيد شمس الدين، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

إزالة 59 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 في كفر الشيخ

تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

هنأ محافظ كفر الشيخ، أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية مؤكداً مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابى العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن من أجل أن تنعم مصر الغالية بالأمن و الأمان و قد تسلمت 16 أسرة من أسر الشهداء والجمهور الدراجات بديوان عام المحافظة.

وتابع: تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات واتاحة الفرصة لاستخدام وسائل التنقل النشط ضمن مبادرة " دراجتك صحتك " التى تدعم تقليل إستهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة.

جاء تسليم الدراجات ضمن مبادرة "دراجتك .. صحتك" بالدفعة الأولي للمرحلة الرابعة بديوان المحافظة، بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور حسام سالم، معاون مدير المديرية، وأحمد اليمانى العضو الفني.

IMG-20230716-WA0036
IMG-20230716-WA0036
IMG-20230716-WA0035
IMG-20230716-WA0035
IMG-20230716-WA0034
IMG-20230716-WA0034
الشباب والرياضة السيد شمس الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المبادرة الرئاسية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين دراجتك صحتك ديوان المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة دراجتك صحتك مصابي العمليات الحربية مصابى العمليات نائب محافظ كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

إزالة 59 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 في كفر الشيخ

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل القوافل الطبية

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية للمدينة الطبية الجديدة .. صور

أول قرار عقب العثور على أنثى دولفين نافقة بشاطئ مصيف بلطيم

وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

بحضور رئيس جامعة دمياط السابق.. مناقشة رسالة ماجستير بـ كفر الشيخ

كفر الشيخ.. تكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في شوارع بيلا

ترشيحاتنا

تسعير عادل| تدخل برلماني عاجل لإنقاذ سوق الدواء.. و170 مليار جنيه حجم تجارته

رشدي أباظة يتسبب في طلاق مديحة كامل| اعرف التفاصيل

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

أحمد حسن يعلن عن بيع لاعب جديد من الأهلي .. تفاصيل

رئيس مجلس القضاء الأعلى يأمر بانتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض

بوتين يكشف موقف روسيا من الأسلحة الغربية المغتنمة في الحرب الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ