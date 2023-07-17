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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية : تراجع نشاط التمويل العقاري خلال أبريل الماضي

نشاط التمويل العقاري
نشاط التمويل العقاري

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع كبير في عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 81.8% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أبريل 2023 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 76 عقد خلال  أبريل الماضي، مقابل 418 عقد خلال أبريل 2022 منخفضة بنسبة 81.8%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية الى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 49.8% على أساس سنوي.


وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 205.5 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 409.6مليون جنيه خلال أبريل 2022، بتراجع 49.8%.

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وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 16.4 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2023  مقابل 39 مليون جنيه خلال أبريل 2022، بانخفاض 57.9%.

19.5 مليار جنيه تمويلات عقارية

وأعلنت الرقابة المالية قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها حتي أبريل 2023، لتسجل  19.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.1مليار جنيه خلال عام أبريل 2022 .

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