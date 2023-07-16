اتهامات لكلية هارفارد الأمريكية للطب بإساءة استخدام جثث الموتى المتبرع بها لأغراض علمية

دعوة قضائية تواجهها كلية هارفارد الأمريكية للطب، و ذلك بعد الاتهامات الموجهة لها بإساءة استخدام جثث الموتى المتبرع بها لأغراض علمية.

يُذكر، أن جامعة هارفارد هي واحدة من أعرق الجامعات بالعالم وأقدم مؤسسة للتعليم العالي بأمريكا.

رُفعت قضية بمحكمة مقاطعة سوفولك العليا، لمدعية رئيسية تدعى " أني فايس" مشيرة بها إلى أن هارفارد فشلت في حماية كرامة رفات المتبرعين، و التي من بينها رفات والدها طبيب الأطفال المتبرع بجسده للكلية.

ذكر ذلك في تقرير نشرته فضائية "العربية"، بعنوان "اتهامات لكلية هارفارد للطب ببيع الجثث والأعضاء".

لفتت "فايس"، إلى أن الكلية كان عليها منع "سيدريك لودج" مدير المشرحة، من الوصول لرفات البشر بشكل غير مقيد.

ومن ناحيته نفى "لودج" التهمة الموجهة له و لزوجته بسرقة وبيع الأعضاء التي تم التبرع بها للكلية منذ 2018 و حتى العام الماضي، وذلك بعد ادانتهما مع عدة متهمين أخرين على يد هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بنسلفانيا.

40 جمجمة و حبال شوكية

نوه التقرير، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على 40 جمجمة و عدد من الحبال الشوكية و العظام، داخل منزل شخص يُعتقد أنه له علافة بـ "لودج".









