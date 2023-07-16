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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Haunted Mansion أول فيلم يغيب أبطاله عن عرضه الخاص بسبب إضراب هوليوود

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم Haunted Mansion

أقامت شركة ديزني عرضا خاصا لفيلمها الجديد Haunted Mansion، وسط غياب أبطاله بسبب إضراب هوليوود الذي زادت حدته منذ يومين بعد انضمام نقابة الممثلين للكتاب والمؤلفين. 

اعتمد العرض الخاص لفيلم Haunted Mansion على مرور المنتجين وفريق الإخراج على السجادة الحمراء وسط غياب لأبطاله، تيفاني هاديش، وجيمي لي كرتيس، ولاكيث ستانفيلد وغيرهم.

ويعتبر العرض الخاص لفيلم Haunted Mansion هو أول حدث فني يقام في هوليوود ويتأثر بسبب الإضراب، بعد انضمام نقابة ممثلي الشاشة إلى اعتصام الكتاب. 

تحظر إرشادات نقابة الممثلين على حضور الفنانين للعروض الأولى للأعمال والمقابلات الخاصة بالحملات الترويجية، والمشاركة في المهرجانات الفنية، وعروض الجوائز والبودكاست. 

في الوقت نفسه اختارت شركات إنتاج أخرى إلغاء الأحداث الفنية المقررة خلال الفترة المقبلة، ومنها العرض الخاص لفيلم Oppenheimer في نيويورك الذي كان مقررا إقامته غدا الاثنين.

أعلنت SAG-AFTRA عن انضمامها للإضراب بعد تعثر المفاوضات مع ممثلي شركات الإنتاج والاستوديوهات لتحسين أوضاع عقود الكتاب والاستفادة من أرباح الأعمال الفنية خاصة المعروضة على المنصات. 

وافقت نقابة الممثلين في هوليود علي الانضمام إلى كتاب السيناريو، في الاعتصام الجاري حاليا، وذلك بعد أن تعطلت المفاوضات بشان توقيع عقود جديدة بين الاستديوهات وخدمات البحث.

ويعد هذا الإضراب هو الأقوى منذ ما يقرب من 60 عاما ، وقد تعطل تصوير المسلسلات بشكل كامل بعد انضمام نقابة الممثلين إلى الكتاب.

ويهدف هذا الإضراب إلى إجبار أصحاب قنوات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافا للأرباح وظروف عمل أفضل.

كما يهدف الاعتصام إلى وضع حد أدنى لأجور العاملين في الصناعة، يتم تطبيقه على الكتاب الذين يعملون في برامج الكوميديا والمنوعات المخصصة للمنصات، وتقييد استخدام المقتطفات التي لا يتقاضى الكتاب  أجراً عليها.

أما بالنسبة للممثلين، فإن وجود مزيج من شروط التعاقد التي عفا عليها الزمن والتغيرات السريعة في المشهد الإعلامي، والذي أصبح يعني مواسم تلفزيونية أقصر وفترات أطول .

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