أخبار التوك شو| موسى: الإخوان الإرهابية حاولت استغلال حادث مطروح لإشعال الفتنة.. مواطن: أولادي تركوني بسبب «كلمة هزار»

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في السطور التالية:

أحمد موسى: جماعة الإخوان حاولت استغلال حادث مطروح لإحداث الفتنة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت استغلال أحداث سيدي براني وإشعال الفتنة بين رجال وزارة الداخلية والمواطنين في مطروح، مشددا على أن بيان النيابة العامة بشأن الواقعة كان صفعة قوية على وجه كل إخواني وإرهابي، وكل شخص أراد أن يحدث أزمة بين رجال الداخلية ورجال مطروح الشرفاء.



تاني.. تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الأهلي على المقاولون العرب بـ 4 أهداف مقابل هدف، قائلا "أربعة واحد تاني".. في إشارة لنتيجة مباراة القمة الأخيرة.



وزارة الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ 67 مصابا بإحدى قرى قنا

أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن الوزارة تتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا.



الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكد ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ان موجه الارتفاع في درجات الحرارة سجلت اليوم الاحد اعلى ارتفاع لها حيث سجلت 39 درجة في القاهرة، بينما بلغت 44 في جنوب البلاد .



وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الرئيس السيسي أكد أن قارة إفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من التغير المناخي ولم تنل التمويل الكافي، خاصة في ظل معاناتها من شدة الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات وهو ما يؤثر على عمليات التنمية.





أحمد السجيني: استطعنا تحويل ملف النظافة إلى مائدة الرئاسة عام 2017| فيديو

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لم تكن هناك خريطة كاملة للتعامل مع ملف النظافة.



الكهرباء: مصر سجلت أعلى معدل أحمال كهربائية في تاريخها اليوم

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الأحمال الكهربائية وصلت لأعلى مستوى في تاريخ مصر مساء اليوم، حيث بلغ 34650 ميجا وات، وهو المعدل الأعلى تاريخيا.



مواطن مصرى: اولادى تركونى بسبب كلمة هزار .. فيديو

استعرض برنامج "تفاصيل"، أزمة مواطن يدعى رأفت مع زوجته وأولاده، مناشدا ايهم بالرجوع إليه



مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور مرض غريب في قنا.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار مرض غامض داخل قرية في محافظة قنا.



بشتغل وبكسب.. محمد صبحي باكيا على الهواء: أنا حزين ومظلوم

قال الفنان محمد صبحي، إن كل العقود بداية من عشرينيات القرن الماضي كان هناك أعمال توصف بأنها إسفاف لكنها لم تكن هي السائدة.

