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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لطلبة المدارس والجامعات… موبايل أوبو A58 بكاميرا 50 ميجابكسل

Oppo A58
Oppo A58

تستعد شركة  أوبو  لطرح هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة وهو  Oppo A58 4G الذي ظهر مؤخرًا على موقع شهادة NBTC التايلاندي الذي يؤكد اسمه التجاري وأنه قاب قوسين أو أدنى من نزوله بالأسواق. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina حصل الجهاز أيضًا على شهادات اعتماد BIS و FCC و TUV Rheinland و TKDN. الآن ، ظهر هاتف  أوبو  من السلسلة A الجديد في قاعدة بيانات Bluetooth SIG ، مما يشير إلى قرب إطلاق بالاسواق.

Oppo A58

تظهر القائمة أن OPPO A58 4G الي يحمل رقم الطراز CPH2577 بأنه داعم لتقنية Bluetooth 5.3. لا تشير الشهادة إلى أي تفاصيل أخرى حول الجهاز ، إليك في السطور التالية أبرز المعلومات المسربة عن الجهاز وفقا لمصادر مطلعة 

Oppo A58

مواصفات Oppo A58 4G

استنادًا إلى وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، تم الكشف عن أن هاتف Oppo A58 4G يأتي مع درجة سمك  7.99 ملم وهو ما يعني أنه من الأجهزة التي تتميز بالنحافة في فئته، مع ووزن 191 جرامًا، كما يحزم وحدة بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

كشفت الوثائق أيضًا أن هاتف  أوبو  Oppo A58 سيأتي بنظام أندرويد 13 و واجهة مستخدم ColorOS 13.1 المثبت مسبقًا من قبل الشركة المصنعة. في المرحلة الأولى من عمر الموبايل الجديد سيتم طرحه في أسواق الهند وإندونيسيا وتايلاند قريبا، حيث حصل بالفعل على شهادات متعددة.

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سيتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo A58 5G مع معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Diemsnsity 700 مع متغير 4G المخصصة للهواتف ذات الفئة المتوسطة والرخيصة الثمن، وسيكون  طراز 5G مع شاشة HD + IPS جنبًا إلى جنب مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، يتميز A58 5G بوحدة كاميرات ثنائية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

موبايل أوبو أوبو A58 OPPO OPPO A58 4G أندرويد الهند ميدياتك

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