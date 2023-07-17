لا حس ولا خبر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقات الميركاتو الصيفي

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لجماهير الزمالك بشأن صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي.

4 صفقات لـ الزمالك

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك طلب التعاقد مع ٤ صفقات قبل خوض البطولة العربية مشددا أنه حتي الآن لا توجد أي صفقات بالفريق.

صفقات الزمالك المنتظرة

وأضاف شوبير أن الزمالك حاليا لا يفاوض اي للاعب ولم يتم التلويح بقرب ضم أي صفقة.

وأضاف أن البطولة العربية يقرب ستنطلق خلال أسبوع وهو ما يعني أن الزمالك سيخوض البطولة بنفس الفريق دون أي صفقات جديدة.

وتابع قائلا: “حتي الآن الزمالك لا حس ولا خبر”.