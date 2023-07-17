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أخبار البلد

تعويضات فورية | تحرّك عاجل من التحالف الوطني بشأن انهيار عقار حدائق القبة

صدى البلد

في تحرك فوري وعاجل أعلن التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار حدائق القبة.


وأعلن التحالف عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسرة المتوفي ، كما أعلن صرف ٢٥ ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار. 


وعلى الفور تحرك متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار  المُنهار  بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.


وكان ٥ أشخاص لقو مصرعهم وأصيب آخرين بسبب حادث انهيار عقار مكون من ٥ طوابق فى حدائق القبة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.


كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

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