صاحب الدور الأول .. محافظة القاهرة تكشف سبب انهيار عقار حدائق القبة

تلقت غرفة العمليات المركزية بـ محافظة القاهرة فجر اليوم الإثنين، بلاغًا بـ انهيار عقار حدائق القبة، وهو العقار 6 في حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري ،عزبة مكاوى، بحى حدائق القبة وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

سبب انهيار عقار حدائق القبة

وتبين أن عقار حدائق القبة، مكون من 5 طوابق بالأرضى حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب إنهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

8 حالات وفاة

وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض .

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار واخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الإنهيار ، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

تفاصي

تفاصيل انهيار عقار في حدائق القبة

تفاصيل انهيار عقار في حدائق القبة

تفاصيل انهيار عقار في حدائق القبة

تفاصيل انهيار عقار في حدائق القبة