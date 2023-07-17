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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| تسليم 97 مليون ريال مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي

القمح المحلي
القمح المحلي

سلمت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية، مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية).

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” جاء ذلك للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

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وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 97,727,389 ريالًا، وذلك لكمية 54,584 طنًا، لـ 166 مزارعًا، تتضمن 6 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 866.332.108 ريالات، وذلك لكمية 494.143 طنًا، لـ 1601 مزارعًا.


يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 743,824 طنًا، لـ 2516 مزارعًا.

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