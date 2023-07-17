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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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افتتاح مسرح السامر بالعجوزة بعد 31 عاما من الإغلاق

مسرح السامر
مسرح السامر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامييين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "افتتاح مسرح السامر بالعجوزة بعد 31 عاما من إغلاقه".

وقال كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري: "عودة هذا المسرح يعبر عن عودة الروح والفن والثقافة، فالمسرح هو المكان الحقيقي لبناء الأجيال ويخرج منه الممثلون الحقيقيون، ونستطيع من خلاله بث رسالة حقيقيةة للجمهور ونبني به مجتمعات".

ويعتبر جيل بيسلم جيل هو الشعار الأهم في افتتاح مسرح السامر منذ إغلاقه في عام 1992 وتم البدء في إعادة وتطوير المسرح في عام 2021 وتحول بشكل كبير وتصل طاقته الاستيعابية إلى 350 فرد ويسمح بالدخول لكل الجماهير بالمجان.

وقال عمرو البسيوني  رئيس هيئة قصور الثقافة: "هذا المسرح يعتبر علامة من علامات الثقافة المصرية لأن له أهمية كبيرة عند جميع المسرحيين وله تاريخ كبير وعريق منذ إنشائه وحتى الآن وخرج منه عدد كبير من النجوم وله بصمة في الأقاليم، وسنعود مرة أخرى بافتتاحات وعروض كبيرة وسيكون جوهرة الثقافة الجماهيرية".

وقال بدر السيد مدير مسرح السامر: "هذا المسرح كان عبارة عن أرض شاغرة منذ 31 سنة وسيضيف الكثير في الفترة المقبلة، وهو واحد من أكبر دور العرض الموجودة بالقاهرة وهو متنفس لفناني الأقاليم حيث نستضيف كل عروض الأقاليم".
 

العجوزه الفضائية المصرية برنامج صباح الخير يا مصر مسرح السامر بالعجوزة الثقافة المصرية

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