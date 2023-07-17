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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: دورات مجانية للتدريب على 9 مهن في فوة وسيدي سالم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن دورات تدريبية مجانية تنظمها مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ،  بمركز التدريب المهني بفوة على 6 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، والتدريب المهنى على 3 مهن بالوحدة المتنقلة الموجودة بسيدى سالم على 3 مهن، للشباب من الجنسين، من خلال مركز التدريب المهني بفوة أو مكتب التشغيل، وذلك ضمن العام التدريبي الجديد 2023 / 2024، مناشداً المواطنين بالتسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية، بالتعاون مع وزير العمل حسن شحاتة، بإشراف حازم حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، اهتمام الدولة بالشباب من الجنسين وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التي يتم تقديمها وفقًا لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات، وتأهيل الشباب ودعمهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة، مناشداً الشباب والفتيات سرعة تسجيل أسمائهم، ليستفيدوا من تلك الدورات المجانية.

من جانبه، قال حازم على حسن، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، إن المهن التي سيتم التدريب عليها بمركز التدريب المهني بفوة، التفصيل والحياكة، والحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، والأجهزة الكهربائية، واللحام، والميكانيكا، كما شملت المهن الموجودة بالوحدة المتنقلة، التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، والتى يتم التقديم للحصول عليها بمقر الوحدة أمام مبنى الحماية المدنية ومكتب التشغيل بسيدى سالم، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

وأضاف مدير المديرية، أن المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات تتكون من: صورة من المؤهل الدراسى، وصورة من بطاقة الرقم القومى، و2 صورة شخصية للمتقدم، مع إعطاء الأولوية لذوى الهمم على أن تكون إعاقة المتقدمين تتناسب مع المهنة المراد التدريب عليها، كما يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

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