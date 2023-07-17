وزير الصحة ومحافظ قنا يطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى العام 

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مستشفي قنا العام ، لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى رافقهما خلال الزيارة، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، و الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة.

وتابع وزير الصحة ومحافظ قنا ، سير العمل بعدد من أقسام المستشفى، شملت" العناية المركزة، وعناية القلب، وحدة المناظير، العظام، العمليات، الجراحة، الحروق"، و اطمئن خلالها على توافر المستلزمات والأدوية التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى.

واستمعا إلى شرح مفصل من الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، حول آليات ونظم العمل داخل المستشفى، وأكد وزير الصحة حرصه على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.

و اطمئن الوزير والمحافظ، من المرضى على الخدمات المقدمة لهم ، واستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم وكلفا الجهات المعنية بتلبيتها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وضبط إنتظام فرق الأطباء والتمريض.

وأكد محافظ قنا، بأن توفير الخدمات الطبية للمواطنين يأتى على رأس أولويات الجهاز التنفيذى للمحافظة من خلال عمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من استمرارها فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية أسبوعياً بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.