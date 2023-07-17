حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه "الوردة ارتاحت".. فيديو

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، "جبل الأغنية العربية"، أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع".

واستطاع تجديد من خلال غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

ويقول في مطلع الأغنية:

"إذا طاحت الوردة من يدينك اتركهالأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحتوإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكهاوأخاف المقام يطيح معها إذا طاحتويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "الوردة ارتاحت" مع ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد".

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، الى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

المكتب الاعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

