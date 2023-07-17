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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"مولودة التيك توك" تخرج للحياة على أرضية حمام منزلها بكاليفورنيا.. فما القصة؟؟

صدى البلد

حصل فيديو على موقع التيك توك بعنوان "مولودة التيك توك TikTok baby" على أكثر من مليون مشاهدة، بعدما نشرته أم في كاليفورنيا توثق فيه لحظة ولادة طفلتها على أرضية الحمام بمنزلها، بعد عودتها من المستشفى بـ 30 دقيقة فقط. 

 

وقالت شايانا ماركهام "لقد ذهبت لإحدى المستشفيات بكاليفورنيا وأنا أعاني من أعراض الولادة، لكن الأطباء أخبروني بأني ليست مستعدة تمامًا للوضع لأني متوسعة بمقدار خمسة سنتيمترات فقط كما أنني أعاني من الانقباضات كل سبع إلى ثماني دقائق فقط." وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

 

كما طلب منها الأطباء إما العودة إلى منزلها والانتظار لحين أن تعاني من الانقباضات كل خمس دقائق مع ازدياد قوتها أو أنها تتجول في المستشفى لحين أن تستعد أكثر للولادة. 

بالفعل، عادت "ماركهام" وزوجها "أنتوني ماركهام" إلى منزلهما وهي تعاني من شدة آلام الولادة وبعد 30 دقيقة فقط أنجبت الأم طفلتها "هاربر" التي اشتهرت بلقب "مولودة التيك توك TikTok baby" على أرضية الحمام.

 

وسردت "ماركهام" تفاصيل لحظة ولادتها لشبكة NBC Bay Area قائلة أنها عندما شعرت بشدة الألم أمسكت بمنشفة ووضعتها على الأرض كوسادة.

 

 وفي غضون ثوان قليلة بعد أن وضعت رأسها عليها شعرت بخروج طفلتها حيث كانت بمفردها لأن زوجها ذهب مسرعًا لسيارته للحصول على هاتفه.

مولودة التيك توك

 وأظهر فيديو "مولودة التيك توك TikTok baby" الأم وهي حامل وتدخل إلى منزلها مع زوجها ثم تخرج منه على نقالة لإرسالها إلى المستشفى بعد ولادة طفلتها. 

 

وأكدت الأم أنها رغبت في مشاركة تجربتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأخبار حتى تساعد الأخرين على عدم وضعهم في نفس موقفها.

التيك توك كاليفورنيا فيديو مولودة التيك توك أرضية حمام ولادة

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