طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخُبّيزة، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الخبيزة فهي أكلة موروثة عن الجدات، الخُبّيزة ليست مجرد نبتة خضراء تنمو في الحقول، بل هي طبق شعبي أصيل يعيدنا إلى دفء المطبخ العربي ونكهة الجدات.

تُعرف الخبيزة بقيمتها الغذائية العالية، وطعمها المميز، وسهولة تحضيرها، لذلك نقدم لكى طريقة عمل الخبيزة للشيف سلمى الحافظ.

المكونات لعمل الخبيزة

2 حزمة خبيزة طازجة ومغسولة جيدًا

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن حسب الرغبة

ملح حسب الذوق

رشة فلفل أسود

عصير ليمونة واحدة اختياري

مرق دجاج أو ماء حسب الحاجة

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة اختياري لإضافة نكهة مميزة

بعد غسل أوراق الخُبّيزة جيدًا لإزالة أي شوائب، نُفرمها فرمًا ناعمًا، يمكنك استخدام السكين أو المفرمة اليدوية.

في قدر على نار متوسطة، أضف زيت الزيتون أو السمن، ثم البصل المفروم. قلّب حتى يذبل البصل ويصبح لونه ذهبيًّا.

أضف الثوم وحرّك لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

أضف الخُبّيزة المفرومة إلى القدر وقلّبها جيدًا مع البصل والثوم حتى تبدأ في الذبول.

أضف ربع كوب من الماء أو المرق حسب القوام المرغوب، واترك الخُبّيزة تطهى على نار هادئة لمدة 10–15 دقيقة، حتى تنضج تمامًا ويتبخّر جزء من السائل.

أضف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة حسب الرغبة. قلّب المكونات معًا جيدًا.

قبل التقديم مباشرة، يمكن إضافة عصير الليمون لمذاق منعش ومتوازن.

تُقدّم الخُبّيزة ساخنة بجانب الخبز البلدي، وقد تُرافقها شرائح من الليمون أو البصل الأخضر.

في بعض المناطق، تُقدَّم مع الأرز الأبيض أو يُضاف إليها القليل من البرغل المطبوخ.

نصائح إضافية لنجاح طريقة عمل الخبيزة

يمكن خلط الخُبّيزة مع السبانخ لطبخة أكثر غنى.

لتحضير "الخُبّيزة الفلسطينية"، تُضاف إليها قطع من لحم الغنم أو الدجاج المسلوق، وتُطهى بالمرق لإضافة نكهة أعمق.

تحفظ الخُبّيزة في الفريزر بعد غسلها وفرمها لاستخدامها لاحقًا.

فوائد الخُبّيزة الصحية