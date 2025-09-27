قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
باريس ..تهديدات بقتـ.ل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الخُبّيزة، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الخبيزة فهي أكلة موروثة عن الجدات، الخُبّيزة ليست مجرد نبتة خضراء تنمو في الحقول، بل هي طبق شعبي أصيل يعيدنا إلى دفء المطبخ العربي ونكهة الجدات.

طريقة عمل الخبيزة

طريقة عمل الخبيزة

 تُعرف الخبيزة بقيمتها الغذائية العالية، وطعمها المميز، وسهولة تحضيرها، لذلك نقدم لكى طريقة عمل الخبيزة للشيف سلمى الحافظ.

المكونات لعمل الخبيزة

طريقة عمل الخبيزة
  • 2 حزمة خبيزة طازجة ومغسولة جيدًا
  • بصلة متوسطة الحجم مفرومة
  • 4 فصوص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن حسب الرغبة
  • ملح حسب الذوق
  • رشة فلفل أسود
  • عصير ليمونة واحدة اختياري
  • مرق دجاج أو ماء حسب الحاجة
  • ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل الخبيزة

طريقة عمل الخبيزة
  •  بعد غسل أوراق الخُبّيزة جيدًا لإزالة أي شوائب، نُفرمها فرمًا ناعمًا، يمكنك استخدام السكين أو المفرمة اليدوية.
  • في قدر على نار متوسطة، أضف زيت الزيتون أو السمن، ثم البصل المفروم. قلّب حتى يذبل البصل ويصبح لونه ذهبيًّا.
  • أضف الثوم وحرّك لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.
  • أضف الخُبّيزة المفرومة إلى القدر وقلّبها جيدًا مع البصل والثوم حتى تبدأ في الذبول.
  • أضف ربع كوب من الماء أو المرق حسب القوام المرغوب، واترك الخُبّيزة تطهى على نار هادئة لمدة 10–15 دقيقة، حتى تنضج تمامًا ويتبخّر جزء من السائل. 
  • أضف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة حسب الرغبة. قلّب المكونات معًا جيدًا.
  • قبل التقديم مباشرة، يمكن إضافة عصير الليمون لمذاق منعش ومتوازن.

طريقة عمل الخبيزة

تُقدّم الخُبّيزة ساخنة بجانب الخبز البلدي، وقد تُرافقها شرائح من الليمون أو البصل الأخضر.
في بعض المناطق، تُقدَّم مع الأرز الأبيض أو يُضاف إليها القليل من البرغل المطبوخ.

 نصائح إضافية لنجاح طريقة عمل الخبيزة

  • يمكن خلط الخُبّيزة مع السبانخ لطبخة أكثر غنى.
  • لتحضير "الخُبّيزة الفلسطينية"، تُضاف إليها قطع من لحم الغنم أو الدجاج المسلوق، وتُطهى بالمرق لإضافة نكهة أعمق.
  • تحفظ الخُبّيزة في الفريزر بعد غسلها وفرمها لاستخدامها لاحقًا.

فوائد الخُبّيزة الصحية

  • غنية بالألياف ومضادات الأكسدة
  • تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي
  • تقوّي المناعة وتحتوي على فيتامينات A وC وE
الخُبّيزة طريقة عمل الخُبّيزة المكونات لعمل الخبيزة طريقة عمل الخبيزة نصائح إضافية لنجاح طريقة عمل الخبيزة أوراق الخُبّيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة راقية.. شاهد

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد