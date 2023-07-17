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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترسل مقاتلات إضافية وبارجة حربية إلى الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي "إف-35" و"إف-16" إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة، بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين: "يعزز البنتاجون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".

وكان الحرس الثوري الإيراني "احتجز بالقوة"، في 6 يوليو الجاري، سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج العربي، وفق ما ذكرت حينها البحرية الأمريكية، التي قالت إن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.

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ويمر نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، وفقا لبيانات من شركة فورتكسا للتحليلات.

واستولت إيران على ناقلتين أخريين، في مايو، إحداهما الناقلة أدفانتيدج سويت التي ترفع علم جزر مارشال وكانت تستأجرها شركة شيفرون.

وقالت البحرية الأمريكية، في وقت سابق، إنه منذ 2021 "أثارت إيران مضايقات أو هاجمت أو استولت على حوالي 20 سفينة تجارية".

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