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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. بدء قبول الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات إلكترونيًا بنتيجة امتحانات طلاب الفرقة الرابعة بالشعبة الإنجليزية دور مايو لعام..

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اكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أن قبول التماسات يأتي خلال الفترة من اليوم الثلاثاء ١٨ يوليو وحتى يوم الإثنين ٣٠ يوليو، ولن تستقبل أى التماسات بعد ذلك الموعد.

واوضح عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطلاب معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأشارت إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالآتي:

ويرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات، وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات طلاب الفرقة الرابعة الشعبة الانجليزية دور مايو Jobs Education

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