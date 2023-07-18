أخبار التعليم| تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 3 سنوات.. فرصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية| رضا حجازي يزف بشرى سارة لطلاب التعليم الفني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تكرم الزميلة مريم عزت.. صور

كرمت جامعة القاهرة ، اليوم الاثنين، الزميلة مريم عزت ، وذلك تقديرًا لمشاركتها الفعالة وجهودها في التوعية بالسياسات الجديدة لجامعة القاهرة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لنظام 3 سنوات

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

اعرف أقرب مكان لأداء اختبارات القدرات 2023 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي، إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الماضي 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات التسجيل باختبارات كلية التربية الرياضية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعداداتها لأعمال تنسيق القبول بالكليات المختلفة والمقرر أن تبدأ أعماله عقب الكشف عن نتيجة الثانوية العامة، في إطار الاستعدادات لـ تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. شروط التقديم والأوراق المطلوبة والحد الأدني للقبول

يترقب طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 ، الإعلان عن تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

فرصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية| رضا حجازي يزف بشرى سارة لطلاب التعليم الفني

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

توجيهات عاجلة من مكتب تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المؤجلين

يترقب طلاب الثانوية العامة، انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي سينطلق لعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وإعلان النتائج.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات تتيح فرص التوظيف لحديثي التخرج

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطور وتنوع العلوم والمعارف المتسارع يستدعي صروح التعليم الى تطوير مناهجها وخططها الدراسية بشكل دوري، وتدريب كفاءاتها التدريسية والإدارية.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات مهمة تساعد على تسجيل رغبات التنسيق بسهولة

يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. التخصصات المطلوبة بمستقبل سوق العمل

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن التوجهات واختيارات الطلاب في الجامعات ليست دائما مبنية على معايير علمية تربط مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل، موضحًا أن قد يكون لذلك عدة أسباب، منها قلة الوعي بمتطلبات سوق العمل واحتياجاتها، أو تأثر الطلاب بالتوجهات الشائعة أو الاجتماعية في اختياراتهم، كما أن بعض الكليات قد تكون محدودة في توفير الجانب التطبيقي والتدريب العملي ضمن مناهجها.