عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توجيهات عاجلة من مكتب تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المؤجلين

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة، انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي سينطلق لعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وإعلان النتائج.


قال السيد عطا المشرف العام على تنسيق الجامعات 2023 ، إن طلاب الثانوية العامة، الذين قاموا بتأجيل بعض المواد للدور الثاني، يمكنهم التسجيل على موقع التنسيق، وذلك لاجتياز اختبار القدرات.


وأضاف عطا أن الطالب يمكنه خوض اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 ، لانها يتم فتحها مرة واحدة فقط، وذلك لأنه يتم تحديد الحد الأدنى للمجموع، وفقًا لعدد الطلاب الذين خضعوا لاختبارات القدرات.

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي وأدبي.. بشرى سارة بشأن الحدود الدنيا لكليات القمة

txt

لطلاب الثانوية العامة 2023| احصل على منح بالجامعات الخاصة والأهلية.. وهذه طريقة استبيان المصروفات

txt

تيودور بلهارس يوقع اتفاقية تعاون مع مستشفى بوجون الفرنسية بانضمام طب القاهرة

txt

تنسيق 2023 .. كيف تحصل على منح دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية؟ 

txt

التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة ينجح في نشر 3 قدرات قياس جديدة

txt

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

txt

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف ازاي تجيب درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023

txt

مكتب تنسيق الجامعات: نوفير خدمات إلكترونية لتسهيل التسجيل باختبارات القدرات 2023

txt

صيدلة من 373 وألسن 334| انطلاق تنسيق الجامعات 2023.. وهذه توقعات كليات أدبي وعلمي

txt

أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي.. 27 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023

تنسيق الجامعات 2023


وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوقت مازال مبكرا على تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة مباشرة.

وأوضح المصدر لصدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2022 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)  ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.


وقال أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد، مشيرا إلى أنه يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

 

بينما قد كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد مرور اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تنسيق كليات 2023 أدبي ..  بينما يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

 

المرحلة الاولى لـ تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 اختبارات القدرات 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

مرتضي منصور يعلن عن مفاجاه لجماهير نادي الزمالك بعد قليل

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي وأدبي.. بشرى سارة بشأن الحدود الدنيا لكليات القمة

لطلاب الثانوية العامة 2023| احصل على منح بالجامعات الخاصة والأهلية.. وهذه طريقة استبيان المصروفات

تيودور بلهارس يوقع اتفاقية تعاون مع مستشفى بوجون الفرنسية بانضمام طب القاهرة

تنسيق 2023 .. كيف تحصل على منح دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية؟ 

التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة ينجح في نشر 3 قدرات قياس جديدة

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف ازاي تجيب درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023

مكتب تنسيق الجامعات: نوفير خدمات إلكترونية لتسهيل التسجيل باختبارات القدرات 2023

ترشيحاتنا

هيتجنن | ميدو يكشف رد فعل أوسوريو بسبب الموسم الجديد

أحمد موسى يستعرض تفاصيل لقاء أبو العينين مع رئيس البرلمان السوري والوفد المرافق له..فيديو

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

حمى الضنك..وض تاج الدين يكشف لاول مرة تفاصيل مرض غامض في قرية بقنا

تلبية لرغبة الجمهور.. الأوقاف تقرر عقد مقرأة القرآن بعد صلاة الجمعة أسبوعيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ